الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا

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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من 5 أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل وتفقدها فاعليتها وتُعرِّضها للبكتيريا.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن هناك عدة أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل كالتالي:
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الأخطاء الشائعة:
1- عدم تنظيف اليدين والأدوات (مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام تتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا).
2- خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها تقلل من فعالية المواد الحافظة، وبالتالي تسرع من انتهاء مدة صلاحية المنتج.
3- عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعل المنتج معرضًا للهواء. وبالتالي: (قد يفقد فاعليته، يكون معرضاً للبكتيريا أو الفطريات).
4- مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.
5- عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة.