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الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا

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الرياض - محمد الوسيري - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من 5 أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل وتفقدها فاعليتها وتُعرِّضها للبكتيريا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن هناك عدة أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل كالتالي:

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الأخطاء الشائعة:

1- عدم تنظيف اليدين والأدوات (مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام تتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا).

2- خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها تقلل من فعالية المواد الحافظة، وبالتالي تسرع من انتهاء مدة صلاحية المنتج.

3- عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام يجعل المنتج معرضًا للهواء. وبالتالي: (قد يفقد فاعليته، يكون معرضاً للبكتيريا أو الفطريات).

4- مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.

5- عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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