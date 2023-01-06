السعودية اليوم / " الارصاد " : هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان واضم



الطائف 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على محافظات الطائف وميسان واضم .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساء

// انتهى //

16:31ت م

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