شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يعلن أسباب الفوز أمام الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال، بالأداء والفوز الذي حققه فريقه أمام الاتحاد بهدف دون رد، مساء الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثانية عشر لدوري روشن للمحترفين.

وقال دياز، في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو: "لعبنا مباراة قوية أمام الاتحاد، وحققنا الأهم فيها بحصد النقاط الثلاث، وفريقنا لم تكتمل قوته بعد، ومتى اكتملت سنظهر بصورة أفضل".

وأضاف: "نستحق الفوز الليلة، وكان من الممكن أن ننهي الشوط الأول بأكثر من هدف، كانت المباراة صعبة لأنها تأتي وسط ضغط بعد تعثر مباراتين، ولكني سعيد بما قدمه اللاعبين".

وواصل: "عانينا في فترات متقطعة من الغيابات بسبب الإصابات التي تؤثر على لياقة الفريق بعد عودة أي لاعب من الإصابة".

وأشار: "اعترف بخطأي في المباريات الماضية نظرا لتغيير تكتيكي السابق بسبب الغيابات، واليوم عدنا لتطبيق خطتنا أمام الاتحاد مع عودة بعض اللاعبين لصفوفنا، والتي تعتمد على الضغط العالي والاستحواذ".

وحول مدى خطورة إصابة عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال في مباراة الاتحاد، قال: "سوف يتم اجراء الفحوصات اللازمة للاعب، ونتمنى ألا تكون الإصابة قوية حتى لا نخسره مجددا، وفيما يخص اليامي فإصابته عبارة عن شد عضلي نظرا لقوة المباراة".

وأتم رامون دياز، قائلا: "سالم الدوسري أحد أهم لاعبي المملكة العربية السعودية، ودائما أنتطر منه في أي لحطة أن يصنع الفارق، وهذا سبب منحه الفرصة".