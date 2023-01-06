شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يكشف سبب الهزيمة أمام الهلال في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، على الخسارة بهدف دون رد أمام الهلال اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في قمة مباريات المرحلة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو: "كُنا الأفضل ولعبنا بشكل جيد وأضاع الفريق العديد من الفرص، ولسنا سعداء بهذه النتيجة، لكن لدينا مباراة قادمة مهمة بعد أيام يجب أن نستعد لها ونركز فيها".

وأضاف مدرب اتحاد جدة: "خلقنا فرص عديدة أمام الهلال وافتقدنا اللمسة الأخيرة، وسنعمل على التركيز في إنهاء الهجمة بشكل صحيح خلال التدريبات المقبلة".

وزاد: "أشكر الجماهير الاتحادية الداعمة والمساندة للفريق والتي حرصت على التواجد بالمدرجات اليوم، وأعتذر لهم على الخسارة، وسنعمل على إسعادهم في المباريات المقبلة".

واختتم البرتغالي نونو سانتو: "اختيار الأجنبي الثامن يعد أمرا صعبا، واختيار كورونادو للعب في المباراة ومنذ بدايتها قراري، ومن الممكن اختار لاعب آخر في المباراة المقبلة".

وارتفع رصيد الهلال إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بجدول دوري روشن، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع