شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الجزائري يعلن عن تمديد عقد بلماضي مع محاربي الصحراء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الجزائري عبر رئيسه جهيد زفريزف عن تجديد تعاقدهم مع المدرب الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، يأتي ذلك بعد أن أنتهي تعاقد المدرب مع محاربي الصحراء فى نهاية 2022، قبل أن يتم تمديد عقد المدرب لمدة أربع مواسم قادمة لينتهي فى نهاية 2026.

وعلى الرغم من عدم تأهل الجزائر لنهائيات كأس العالم الأخير قطر2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون فى المباراة الفاصلة، إلا أن الإتحاد الجزائري استقر على بقاء المدرب لثقتهم الكبيرة فى إمكانياته الفنية ومحاولتهم لفرض الإستقرار على هذه المجموعة من اللاعبين والمتوجة بكأس الأمم فى 2019.



أسباب تجديد التعاقد مع بلماضي!

وتعد أحد أبرز الأسباب التى ساهمت فى بقاء المدرب الجزائري بلماضي على رأس القيادة الفنية للجزائر، هى حصده لقب كأس الأمم فى 2019 بعد عام واحد من توليه القيادة الفنية لمحاربي الصحراء، الأمر الذي عزز من موقف المدرب وساهم فى بقائه لفترة أطول فى تدريب منتخب بلاده.



ماذا قدم بلماضي مع الجزائر ؟

و قاد بلماضي منتخب محاربي الصحراء في 51 مباراة، حقق خلالها فوزا في 34 مباراة، فى حين خسر في خمس 5 فقط خلال تجربته الحالية رفقة الجزائر، الشئ الذي يعكس نجاح المدرب فى تجربته وإستحقاقه للإستمرار على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده، وفقًا لما قدمه من نتائج جيدة.