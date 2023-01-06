شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القنوات الناقلة لمباريات خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء في العالم العربي، بدء انطلاق مباريات بطولة خليجي 25، على أرض العراق.

وستُفتح بطولة خليجي 25، اليوم مساء الجمعة، بمواجهة منتخب العراق أمام نظيره عمان، بملعب البصرة الدولي.

وتتكون بطولة خليجي 25، من مجموعتين، كل مجموعة تضم أربعة فرق.

ويشارك منتخب العراق مستضيف البطولة، في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من عمان والسعودية واليمن.

بينما تضم المجموعة الثانية، البحرين، الكويت، قطر والإمارات.

القنوات الناقلة لخليجي 25

1، نايل سات، تردد 11054، (H) أفقي، 27500، 2/3.

2- الرابعة العراقية، نايل سات، تردد 10719، (V) عمودي، 27500، 5/6.

3- العراقية الرياضية، نايل سات، تردد 12563، (H) أفقي، 27500، 5/6.

4- الكويت الرياضية، نايل سات، تردد 11678، (V) عمودي، 27500، 3/4.

5- عمان الرياضية، نايل سات، تردد 12456، (V) عمودي، 27500، 3/4.

6- قنوات الكأس، نايل سات، تردد 11919، (H) أفقي، 27500، 3/4.

7- قنوات الكأس، عرب سات، تردد 124913، (H) أفقي، 27500، 3/4.