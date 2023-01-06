شكرا لقرائتكم برامج توعوية واستشارات نفسية لـ صحة الرياض في ملتقى دراية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت “صحة الرياض” بفاعلية في ملتقى “دراية” الذي نظمته جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وأهلية، ومؤسسات من المجتمع المدني.

جناح صحة الرياض

وجاءت مشاركة “صحة الرياض” بجناح مكون من عدة أقسام في مجالات الصحة النفسية والاجتماعية إضافة إلى أركان توعوية وجلسات حوارية نفسية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية حيث قامت إدارة الصحة النفسية والاجتماعية ممثلة بوحدة الاستشارات النفسية والاجتماعية بتقديم خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية والتربوية للزوار، كما قامت بتقديم التوجيه والإرشاد للأفراد حول الاستفادة من الموارد المجتمعية.

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كما قام الفريق المشارك بالتعريف بخدمات الصحة النفسية والاجتماعية التي تقدمها “الصحة” ، بالإضافة للمساهمة في ورش العمل التوعوية على هامش فعاليات الملتقى.

مستهدفات الملتقى

وجاء ملتقى دراية، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور معالي نائبه لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي. ويستهدف الملتقى كافة أفراد الأسرة والمتخصصين والمستشارين من ذوي العلاقة والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية والمقيمين وزوار المملكة العربية السعودية.

وضم ملتقى دراية والذي استمر من الثالث وحتى الخامس من يناير الحالي، (7) مسارات رئيسية متنوعة ومرتبطة بحياة الفرد والأسرة حيث جاءت مشاركة “صحة الرياض” عبر المسارين الصحي والاجتماعي النفسي.