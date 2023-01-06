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السجن و250 ألف ريال عقوبة استخدام فيديو تويتر بدون مصدره

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح المحامي عبد الله السبيعي، اليوم الجمعة، عقوبة استخدام فيديو في تويتر من غير مصدره الرئيسي .

السجن والغرامة

وقال السبيعي خلال حواره على “برنامج الراصد” على “قناة الإخبارية”، إن عقوبة استخدام فيديو تويتر من غير مصدره تصل إلى 250 ألف ريال وسجن 6 أشهر، وفقًا للنظام والقانون.

وأضاف السبيعي أنه عند تكرار الأمر تصل العقوبة لـ 500 ألف ريال والسجن سنة كاملة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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