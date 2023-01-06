شكرا لقرائتكم السجن و250 ألف ريال عقوبة استخدام فيديو تويتر بدون مصدره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المحامي عبد الله السبيعي، اليوم الجمعة، عقوبة استخدام فيديو في تويتر من غير مصدره الرئيسي .

السجن والغرامة

وقال السبيعي خلال حواره على “برنامج الراصد” على “قناة الإخبارية”، إن عقوبة استخدام فيديو تويتر من غير مصدره تصل إلى 250 ألف ريال وسجن 6 أشهر، وفقًا للنظام والقانون.

وأضاف السبيعي أنه عند تكرار الأمر تصل العقوبة لـ 500 ألف ريال والسجن سنة كاملة.