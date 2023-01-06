شكرا لقرائتكم لقطات من أمطار الرياض وسط توقعات باستمرارها للغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، سقوط أمطار على عدة مناطق تزامنًا مع استمرار الحالة الممطرة وفقا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وفي سياق متصل، وثق فيديو هطول الأمطار بالرياض ورصد السيول وسط الرمال باتجاه روضة الخفس الجنوبية شمال الرياض.

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم ، استمرار سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

مستمرة للغد

وتوقع المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تستمر الأمطار في (الأفلاج، السليل، وادي الدواسر)، على أن تستمر حتى الـ 2 ظهرًا من يوم غد السبت.

ويصاحب الحالة الجوية نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم .