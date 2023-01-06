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مالك إبل يتبرع بـ 7 ملايين ريال لوقف وقار بحفر الباطن

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شكرا لقرائتكم مالك إبل يتبرع بـ 7 ملايين ريال لوقف وقار بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن رجل الأعمال خالد بن جدعان اللغيصم، تبرعه بمبلغ 7 ملايين ريال لوقف وقار القرآني التابع لجمعية برهان لتحفيظ القرآن بمحافظة حفر الباطن وذلك أثناء حفل مشاركته في فئة شلفا ولي العهد للون الوضح بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

تأهل اللغيصم

وتأهل اللغيصم أمس الخميس لجائزة شلفا ولي العهد للون الوضح وسيتم إعلان الفائزين يوم غدٍ السبت.

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ويعتبر خالد بن جدعان اللغيصم من أشهر ملاك الإبل بعد فوزه في جائزة نخبة الإبل الصفر في آخر نسخة لمهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل في أم رقيبة عام 2012.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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