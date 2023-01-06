ثقافي / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة المدينة المنورة تدشّن فعاليات حملة "عليكم بسنتي"



المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 6 يناير 2023م واس

دشن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة فعاليات حملة " عليكم بسنّتي " التوعوية ، بمدارس التعليم والجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والأسواق التجارية عبر لوحات وشاشات إلكترونية .

وتهدف الحملة إلى تعزيز أثر السنة وأهميتها وإبراز معانيها ومصادرها وترسيخ ذلك في النفوس وإظهار جهود المملكة في التمسك بها وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة .

وتأتي هذا البرامج ضمن الخطة التوعوية لفرع الهيئة بالمنطقة وضمن خطط الرئاسة العامة التوعوية .

// انتهى //

15:00ت م

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