شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إنطلاق خليجي 25.. تعرف على أبطال كأس الخليج تاريخيًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق أحداث مباريات بطولة كأس الخليج العربي 2023، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر يناير الجاري.

موعد إنطلاق بطولة كأس الخليج العربي 2023

وتنطلق صافرة بداية أحداث بطولة كأس الخليج العربي مساء اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر يناير الجاري، بمباراة منتخب عمان ضد منتخب العراق في تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتختتم منافسات اليوم الجمعة بمواجهة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب اليمن، وذلك في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

سجل الفائزين بلقب كأس الخليج العربي 2023

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، سجل الفائزين بلقب كأس الخليج العربي قبل إنطلاق فعاليات مباريات اليوم، وذلك عبر السطور التالية..

كانت قد بدأت أول نسخة في بطولة كأس الخليج العربي عام 1970، في دولة البحرين، وشارك فيها البحرين، السعودية، قطر، الكويت، وتوج بها منتخب الكويت، بعد فوزه على البحرين في المباراة النهائية.

أكثر المنتخبات فوزًا بكأس الخليج العربي..

منتخب الكويت: 10 ألقاب (1970 – 1972 – 1974 – 1976 – 1982 – 1986 – 1990 – 1996 – 1998 – 2010).

منتخب السعودية: 3 ألقاب (1994 – 2002 – 2003).

منتخب قطر: 3 ألقاب (1992 – 2004 – 2014).

منتخب العراق: 3 ألقاب (1979 – 1984 – 1988).

منتخب الإمارات: لقبان (2007 – 2013).

منتخب عمان: لقبان (2009 – 2017).

منتخب البحرين: لقب واحد (2019).