شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب النصر بضم زميله السابق في ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رشح زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، للتواجد مع العالمي بالفترة المقبلة.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن رونالدو، أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع زميله في المنتخب البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتابعت: "صاروخ ماديرا أوصى إدارة العالمي بضم مواطنه المخضرم بيبي مدافع بورتو البرتغالي، رغم أنه سيبلغ الأربعين من عمره في فبراير المقبل".

وأضافت: "بيبي أظهر في كأس العالم الأخيرة بقطر، وأكد أنه لا يزال قادرًا على الاستمرار في لعب كرة قدم عالية المستوى، وستكون له فرصة للعب بجانب زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، في حال توصل لاتفاق مع النادي".

وكان كريستيانو، قد انضم إلى العالمي لمدة موسمين ونصف، في إطار الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، إثر انتقادات قوية وجهها للإدارة والجهاز الفني خلال حوار إعلامي.