السعودية اليوم / "الهلال الأحمر" يباشر ١٨٨٠ حالة إسعافية بمنطقة تبوك خلال الشهر الماضي



تبوك 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال شهر ديسمبر الماضي (٢٠٩٩) بلاغاً، نتج عنها مباشرة ( ١٨٨٠) حالة إسعافية بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة نواف بن مياح العنزي أن إجمالي الحالات التي جرى نقلها خلال الشهر الماضي من قبل الفرق الإسعافية بالمنطقة بلغت (١٤٧٨) حالة إسعافية وجاءت الحالات المرضية الأكثر مباشرة وتليها حوادث التصادم المرورية فيما جاءت حالات الغياب عن الوعي بالمرتبة الثالثة.

وأضاف العنزي أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والتوعوية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية التي تجاوزت أكثر من (٨) دورات تدريبية ومحاضرات توعوية واستفاد منها أكثر من (٢٤٥) متدرباً ومتدربة, بينما أطلقت الهيئة بالمنطقة أكثر من (٦٥) مبادرة وفعالية تطوعية شارك بها أكثر من (٧١٧) متطوعاً ومتطوعة ونتج عنها مايتجاوز (٨١٧٧) ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من ( ٤٣٢١١) مستفيداً ومستفيدة وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع التي من شأنها تعزيز

وأكد العنزي ضرورة الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (٩٩٧) أو من خلال تطبيق أسعفني أو الاستعانة بنداء استغاثة بتطبيق "توكلنا" في حال الحاجة لأي خدمات إسعافية أو طبية أو التبليغ عن أي مريض أو مصاب وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.

// انتهى //

13:50ت م

0041



تبوك 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واستلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال شهر ديسمبر الماضي (٢٠٩٩) بلاغاً، نتج عنها مباشرة ( ١٨٨٠) حالة إسعافية بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة نواف بن مياح العنزي أن إجمالي الحالات التي جرى نقلها خلال الشهر الماضي من قبل الفرق الإسعافية بالمنطقة بلغت (١٤٧٨) حالة إسعافية وجاءت الحالات المرضية الأكثر مباشرة وتليها حوادث التصادم المرورية فيما جاءت حالات الغياب عن الوعي بالمرتبة الثالثة.وأضاف العنزي أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والتوعوية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية التي تجاوزت أكثر من (٨) دورات تدريبية ومحاضرات توعوية واستفاد منها أكثر من (٢٤٥) متدرباً ومتدربة, بينما أطلقت الهيئة بالمنطقة أكثر من (٦٥) مبادرة وفعالية تطوعية شارك بها أكثر من (٧١٧) متطوعاً ومتطوعة ونتج عنها مايتجاوز (٨١٧٧) ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من ( ٤٣٢١١) مستفيداً ومستفيدة وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع التي من شأنها تعزيز الرياضة والمشي وتعلم المهارات الإسعافية وغيرها.وأكد العنزي ضرورة الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (٩٩٧) أو من خلال تطبيق أسعفني أو الاستعانة بنداء استغاثة بتطبيق "توكلنا" في حال الحاجة لأي خدمات إسعافية أو طبية أو التبليغ عن أي مريض أو مصاب وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.// انتهى //13:50ت م0041

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.