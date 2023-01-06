السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم لإيوائه وتشغيله (17) مقيمة متغيبة عن العمل



الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية المصرية لتشغيله وإيوائه في وحدة سكنية بمدينة الرياض (17) مقيمة متغيبة عن العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص ومن آواهن إلى النيابة العامة.

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13:50ت م

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