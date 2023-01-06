شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يشارك منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023، حيث يقع ضمن المجموعة الأولي، رفقة منتخبات، العراق واليمن والسعودية وعمان.

وتقام أحداث منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023، مساء اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته، حيث تقام في مدينة البصرة العراقية.

قائمة السعودية لبطولة خليجي 25

وأعلن المدرب البرتغالي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة منتخب الخضر، وذلك لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي25".

حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبد الباسط هوساوي، محمد العبسي.

خط الدفاع: مد الله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني.

خط الوسط: ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى.

خط الهجوم: سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.

موعد أولي مباريات منتخب السعودية في كأس الخليج العربي

ويلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب اليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات بطولة كأس الخليج العربي 2023، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 2023

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الخليج العربي 2023 "خليجي 25"، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وأبرزها عبر القنوات المفتوحة بالإضافة إلى نقلها عبر قنوات الكأس.