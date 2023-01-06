شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عن أولي صفقاته فى المريكاتو الشتوي الحالي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلى المصري عن أولي صفقاته فى المريكاتو الشتوي الحالي، بعد أن كشف تعاقده مع خالد عبد الفتاح، ظهير أيمن سموحة، حيث جاء تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب لمدة ستة أشهر فقط، مع وجود بند يتيح للفريق شرائه بنهاية الإعارة فى حالة تألق اللاعب.

وتعد صفقة عبد الفتاح أحد أهم صفقات الفريق قبل بدأ فعاليات كأس العالم للأندية، لا سيما بعد إصابة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد بالرباط الصليبي، الشئ الذي كان يحتم وجود ظهير أيمن جديد بجانب محمد هاني، تحسبًا لتعرض الأخير إلى أي إصابات جديدة فى الفترة المقبلة.



الأهلى يتبع سياسة جديدة بصفقاته

ويبدو أن مسئولي الفريق الأحمر يسعون وراء إتباع سياسة جديدة آخري فى صفقات الفريق خلال المريكاتو الحالي، حيث يفضل مسئولي الفريق التعاقد مع اللاعبين الجدد على سبيل الإعارة فقط، مع وضع بند أحقية الشراء فى نهاية الموسم، الأمر الذي يجعل اللاعبين الجدد تقاتل من اجل فرصة البقاء بالفريق.



القيعي يكشف عن صفقة آخري

وأكد عدلى القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن الفريق بصدد التعاقد مع لاعب أجنبي آخر تحت السن، بخلاف صفقة النجم التونسي محمد الضاوي "كريستو"، ليؤكد أن فترة الإتتقالات الحالية ستشمل تعاقد الفريق على ما يقارب من 4 إلى 5 صفقات جديدة آخري.