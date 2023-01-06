شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 يناير من بطولة كأس الخليج العربي 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة جدًا على إنطلاق فاعليات أحداث مباريات بطولة خليجي 25، التي ستقام مساء اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 19 من الشهر ذاته، حيث تقام في مدينة البصرة العراقية.

مواعيد مباريات اليوم من بطولة خليجي 25

وتفتتح منافسات بطولة خليجي 25، مساء اليوم الجمعة، بمباراة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب عمان، وذلك في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت القاهرة، و6:45 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد البصرة الدولي.

وتختتم منافسات اليوم الجمعة 6 يناير الجاري، بمباراة قوية ستجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب اليمن، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، و9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مجموعات «خليجي 25» كأس الخليج العربي 2023

المجموعة الأولى:

العراق واليمن والسعودية وعمان.

المجموعة الثانية:

البحرين والكويت وقطر والإمارات

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 2023

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الخليج العربي 2023 "خليجي 25"، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وأبرزها عبر القنوات المفتوحة بالإضافة إلى نقلها عبر قنوات الكأس.

المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 2023

ويشارك 8 منتخبات عربية، خلال بطولة خليجي 25، وهم السعودية، اليمن، عمان، البحرين، قطر، الإمارات بجانب العراق المستضيفة.