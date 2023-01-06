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فريق إنجاد يحذر من الخروج إلى الصحراء بعد هطول الأمطار

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شكرا لقرائتكم فريق إنجاد يحذر من الخروج إلى الصحراء بعد هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، من الخروج للصحراء خلال هذه الأيام، لازدياد البلاغات حول المفقودين والمركبات العالقة، في أعقاب الحالة الممطرة التي تشهدها عدة مناطق وأدت لجريان سيول.

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ازدياد البلاغات

وأوصى فريق إنجاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” بعد الاستعجال والخروج إلى الصحراء في هذه الأيام بسبب ازدياد بلاغات المفقودين والمركبات العالقة بعد هطول الأمطار وكثرة السيول.

ونشر فريق إنجاد عدة صور لمركبات عالقة قام أعضاء الفريق بإنقاذها، خلال يوم أمس فقط، مؤكدًا أن “سلامتكم وسلامة ممتلكاتكم لا تُقدر بثمن”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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