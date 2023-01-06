شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة السعودية.. تعرف على جدول مباريات الدور الأول من بطولة خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم بالوطن العربي والشرق الأوسط، موعد إنطلاق فعاليات مباريات الدور الأول من بطولة خليجي 25، والتي ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

موعد إنطلاق بطولة خليجي 25

وتنطلق منافسات بطولة خليجي 25، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 19 من الشهر ذاته، حيث تقام في مدينة البصرة العراقية.

المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25

ويشارك 8 منتخبات عربية، خلال بطولة خليجي 25، وهم السعودية، اليمن، عمان، البحرين، قطر، الإمارات بجانب العراق المستضيفة.

جدول مباريات الدور الأول من بطولة خليجي 25

الجمعة 6 يناير 2023

العراق x عمان 5:45 مساء.

اليمن x السعودية 8:30 مساء.

السبت 7 يناير 2023

البحرين x الإمارات 3:15 عصرا.

الكويت x قطر 6:15 مساء.

الإثنين 9 يناير 2023

عمان x اليمن 3:15 عصرا.

السعودية x العراق 6:15 مساء.

الثلاثاء 10 يناير 2023

الإمارات x الكويت 3:15 عصرا.

البحرين x قطر 6:15 مساء.

الخميس 12 يناير 2023

السعودية x عمان 5:00 مساء.

العراق x اليمن 5:00 مساء.

الجمعة 13 يناير 2023

البحرين x الكويت 5:00 مساء.

الإمارات x قطر 5:00 مساء.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 25

وتذاع أحداث مباريات بطولة خليجي 25، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وأبرزها عبر القنوات المفتوحة بالإضافة إلى نقلها عبر قنوات الكأس.