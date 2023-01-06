شكرا لقرائتكم إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، عن إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات، موضحًا أن هذه الخدمة تقدم لأول مرة.

إمكانية التقسيط

وتابع مشاط، خلال لقاء له مع قناة العربية، الخميس: في السابق كان ضيف الرحمن يدفع المبلغ مباشرة لتأكيد حجزه، والآن لديه خياران؛ أن يدفع المبلغ بداية من أول 72 ساعة، والخيار الثاني يتم الدفع على 3 أجزاء، حيث يدفع الجزء الأول خلال 72 ساعة، والجزء الثاني بعد شهرين، والثالث في شهر شوال لتأكيد حجزه.

نسك

واستطرد: التسجيل لحجاج الداخل متاح عبر منصة نسك التي تحتوي على العديد من الخدمات، سواء تعريفية أو خدمات أو تفاعلية مع ضيف الرحمن. وتابع: كما يتاح التسجيل عبر مسار آخر وهو موقع الوزارة.