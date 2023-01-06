شكرا لقرائتكم جالاردو يقود نجوم موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تكليف مارسيللو جاللاردو بتدريب فريق موسم الرياض في مباراته المرتقبة أمام فريق باريس سان جيرمان خلال الموسم.

موسم الرياض

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على موقع تويتر: المدرب الكبير مارسيلو جالاردو الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين.. مدرب فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.

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ويأتي تكليف جاللاردو لإعطاء المباراة زخمًا إضافيًّا في ظل اسمه اللامع في مجال كرة القدم والرياضة بشكل عام، من خلال الأندية التي لعب لها أو دربها. كما يحظى بتقدير عالٍ من الأوساط الرياضية؛ نظرًا لتجربته التدريبية المميزة.