السعودية اليوم / أمانة الطائف ترفع الجاهزية لاحتواء آثار الحالة المطرية المتوقعة



الطائف 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة الطائف مستوى الجاهزية القصوى للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة، ونشرت فرق العمل الميدانية في أنحاء المدينة لضمان التعامل الأمثل مع السيول والتجمعات المائية التي تنجم عن الأمطار المحتملة، وكانت الأمانة قد جهزت شبكات التصريف العامة بالمدينة وتأكدت من أدائها، كما أعدت مضخات المياه بالأنفاق، وهيأت فرقها لإزاحة الشوائب من منهولات تصريف مياه الأمطار والسيول.

وكشفت الفرضيات التي نفذتها أمانة الطائف مع الجهات ذات العلاقة جاهزية فرقها لتنفيذ الخطة الميدانية بكفاءة عند هطول الأمطار، حيث وجه أمين الطائف المهندس يوسف بن ناصر الصايغ فرق الأمطار والسيول بالاستعداد لمواجهة أي حالة مطرية، وسرعة معالجة تداعياتها، والتنسيق مع شركاء الأمانة من جهات الاختصاص لاحتواء الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقعة.

وتزامن ذلك مع استنفار جهود أمانة الطائف، وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة في الميدان، وتوزيع المهام على البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، لتفعيل الخطة الموسمية وخطة الطوارئ وتهيئة الأفراد، ومراجعة توزيع الفريق في نطاق 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وشملت جهود رفع الاستعدادات دعم جاهزية غرفة تلقي البلاغات 940 على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المشتركة لضمان سرعة توجيه الفرق لمباشرة البلاغات أولاً بأول.

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09:19ت م

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