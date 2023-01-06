

الطائف 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

أزالت أمانة الطائف بسطات الخضار والفواكه العشوائية التي نشأت بالهناجر والمضلات المخالفة في الحوية (شمال الطائف)، وذلك بعد أن سجلت الأمانة العديد من الملاحظات على الموقع العشوائي خلال الفترة الماضية، ومنها البيع العشوائي المخالف، والتأثير السلبي على حركة مرور المركبات، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، وعدم وجود تراخيص نظامية أو شهادات صحية للعاملين، وتشويه المظهر العام، بالإضافة إلى عرض منتجات مجهولة المصدر، وقد منحت الأمانة أصحاب البسطات مهلة لتصحيح أوضاعهم دون أن تلقى أي تجاوب مما دفع الأمانة الى التنسيق المشترك لإزالة البسطات لمنع تأثيراتها السلبية على الأهالي .

وكانت الأمانة قد نفذت عددا من الجولات الرقابية على المباسط المخالفة وسجلت عدم تجاوب أصحابها وتكرر مخالفاتهم ، حيث تم إزالة البسطات العشوائية نهائياً ، بعد رصد مستمر لتجاوزات البسطات العشوائية من قبل اللجنة المخصصة لمتابعة الأنشطة التجارية، وعمل آلية معينة لإزالتها وضمان عدم عودتها، خاصة وأن المباسط العشوائية التي أثرت سلبًا على الأرصفة والطبقة الإسفلتية نظرًا لتثبيت البسطات بأشكال عشوائية، وشوَّهت المظهر العام بالإضافة إلى تسببها في تردي مستوى النظافة، بخلاف ما يعرضونه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها ورقيات تجلب من مزارع سبق جرفها لضبطها تسقى بمياه الصرف الصحي.

وتأتي هذه الجهود للحدّ من الظواهر السلبية بالمحافظة وجهود تحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر، وتعزيز النظافة والإصحاح البيئي، ومنع تداول أي منتجات زراعية أو غذائية تؤثر على صحة المستهلك.

// انتهى //

07:55ت م

0020





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل عشوائيات بسطات الخضار والفواكه بحوية الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.