شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إهانة ميسي.. البليهي يواصل تصريحاته الساخرة أمام رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم السعودي محمد البليهي مدافع نادي الهلال، عن إنضمام رونالدو إلى النصر السعودي فى الفترة الحالية، حيث أكد أنه لا يهتم بتعاقدات الفريق النصراوي وضمهم للنجم البرتغالي كرستيانو، مشيرًا إلى أنه يمتلك القدرة على إيقافه فى المواجهة القادمة التى ستجمهم فى دوري روشن للمحترفين.

وأضاف أنه لا يخشي أحدًا سواء رونالدو أو غيره من اللاعبين، كما أنه سيعلم جيدًا من هو البليهي فى أقرب مواجهة ستجمهم، الشئ الذي يجعله يثق فى قدراته على إيقاف هجوم العالمي القوي حتى بعد إنضمام كرستيانو للفريق النصراوي، خاصة أنه يحب مثل هذه التحديات.



البليهي يهين ميسي فى المونديال

وتعد هذه الواقعة والتصريحات الساخرة من أساطير كرة القدم ليست الواقعة الأولى لنجم نادي الهلال، حيث سبق له وأن سخر من ميسي بعد فوز الأخضر السعودي على الأرجنتين فى إستهلال مباريات السعودية بكأس العالم، بعدما أشار إلى أنه إذا قام بإعادة المباراة ومواجهة ميسي فى 5 لقاءات سيقوم بالتفوق عليه.



البليهي يجدد تعاقده مع الهلال

وفى سياق آخر، كان قد أعلن نادي الهلال عن تجديد تعاقده مع البليهي لمدة موسمًا إضافيًا آخر، لينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق فى نهاية موسم "2023-2024"، بعد مسيرة حافلة من الألقاب مع الزعيم الهلالي، بعد أن كان قد أنضم إلى الفريق فى صيف 2017 قادمًا من نادي الفتح.