شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. فيريرا مهدد بالرحيل عن الزمالك بسبب فتوح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت الصحافة البرتغالية مفاجأة من العيار الثقيل، حول إحتمالية رحيل المدرب اابرتغالي جوسفالدو فيريرا، من تدريب نادي الزمالك المصري، يأتي ذلك على غرار الأوضاع غير المستقرة داخل الفارس الأبيض، بجانب إتهام رئيس الزمالك لبعض لاعبي الفريق بتناول جرعة من المخدرات قبل مباراة الداخلية.

وفى سياق هذا الأزمة، حاول فيريرا الدفاع عن لاعبيه أحمد فتوح وعبد الله جمعة من إتهامات رئيس الزمالك، حيث أكد أنه المسئول الوحيد عن لاعبيه وأن كلا اللاعبين أشتكي من الإصابة قبل المباراة المباشرة، الأمر الذي كان حتم عليه إستبعاد الثنائي من أجل سلامات اللاعبين فى المقام الأول.



منصور يقرر الإجتماع بالمدرب

وأعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور فى تصريحاته الأخيرة عبر قناة نادي الزمالك، عن إجتماعه بالمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من أجل التنسيق معه عن المرحلة المقبلة ومعرفة أسباب الهزيمة، فى اجتماع حاسم لمسيرة المدرب مع الفارس الأبيض بصورة كبيرة.



فيريرا يشعر بالإستياء داخل الزمالك

وأكدت بعض المصادر القريبة من المدرب أن فيريرا أصبح يشعر بالإستياء الكبير داخل فريق نادي الزمالك بسبب الأحداث الأخيرة، بجانب خلافه المستمر مع المدرب المساعد للفريق أسامة نبيه فى تدخله ببعض قراراته الفنية، الشئ الذي قد يجعله يرحب بفكرة الرحيل فى الفترة الحالية.