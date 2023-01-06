السعودية اليوم / الأمن العراقي يعلن تطهير نينوى من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي



بغداد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

أعلنت قيادة شرطة نينوى إزالة كافة المخلفات الحربية التي خلفتها عناصر تنظيم داعش الإرهابي إبان سيطرتها على المحافظة شمالي العراق.

وقال قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني في تصريح صحفي ": إن القوات الهندسية التابعة لقيادة شرطة نينوى كانت أول المساهمين برفع هذه المخلفات الحربية، حيث تمكنت بالتعاون مع القوات المساندة من إزالة ورفع نحو 7 آلاف صاروخ وعبوة في مناطق بسهل نينوى، كانت موزعة بين قضاء الحمدانية، وقضاء تلكيف ونواحي بعشيقة وبرطلة والقوش وقرقوش وبعض القرى شمالي العراق".

يذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم داعش عام 2017 م.

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07:32ت م

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