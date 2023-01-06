سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تنسم الأسير كريم يونس عبير الحرية بعد أربعين عاماً قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو أقدم أسير فلسطيني، مسلطة الأضواء على لحظات الفرح لعائلة الأسير كريم يونس الذي يقطن في بلدة وادي عارة داخل فلسطين المحتلة عام 1948 ، معربة عن آمالها أن ينعم كافة الأسرى بالحرية والخلاص من زنازين الاحتلال، لافتة النظر لتهنئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأسير المحرر كريم يونس، وتأكيده أن قضية الأسرى هي في سلم اهتمامات القيادة الفلسطينية للإفراج عنهم.

واهتمت بالحراك الفلسطيني العربي في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، من أجل إدانة عملية اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هناك قراراً اتخذ من الرئيس الفلسطيني بتفعيل كل الأدوات الدبلوماسية، وحشد التأييد الدولي لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته الخطيرة، التي تستهدف الأقصى وتكرس الضم الاستعماري والتهويد .

وتناولت استمرار عمليات التصعيد الإسرائيلي واستشهاد طفل خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس التي شهدت كذلك تهجير 25 فلسطينياً من منازلهم بعد أن هدمتها جرافات الاحتلال.

وتحدثت صحف فلسطين عن عزم الاحتلال الإسرائيلي فرض سلسة من العقوبات على الحكومة الفلسطينية قد تشمل تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية، ومنع شخصيات فلسطينية من التنقل، وذلك بعد نجاح تمرير مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ماهية الاحتلال وتحويل القرار لمحكمة العدل الدولية.

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07:22ت م

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