السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 56954 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا 75 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و496 حالة.

// انتهى //

06:17ت م

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سيئول 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 56954 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 مليونا و420 ألفا و226 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا 75 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و496 حالة.// انتهى //06:17ت م0014

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