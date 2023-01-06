

ينبع 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

شاركت إدارة تعليم ينبع أمس, في الاحتفاء باليوم العالمي لطريقة برايل الذي يوافق 4 يناير من كل عام؛ تعزيزاً للوعي بأهمية ( برايل )، بوصفها وسيلة تواصل أساسية لذوي الإعاقة البصرية، وتشجيعاً لذوي الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم.

وأوضح رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم ينبع عبدالله بن فرحة الغامدي أن المملكة تحرص على مشاركة دول العالم كل عام لتفعيل اليوم العالمي للغة برايل، للمساهمة في إيجاد حلول فعلية لذوي الإعاقة البصرية للتغلب على مشاكلهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة الصحة العالمية، كما عملت منذ وقت مبكر على توفير جميع خدمات الرعاية الشاملة لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وساهمت في توظيف الخدمات وتطوير برامج العمل للمكفوفين في مجالات كثيرة، حيث أنشأت المعاهد والدورات والبرامج المختلفة، إلى جانب تهيئة المدارس والجامعات عبر برنامج وطني يضمن حق المكفوف في العلم والمعرفة، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.

وأشار الغامدي إلى أن إدارة تعليم ينبع نفذت العديد من البرامج الهادفة إلى التعريف باحتياجات ذوي الإعاقة البصرية، وتوضيح كيفية التعامل معهم وأهم البرامج المساعدة على التكيف مع إعاقتهم، والتعريف بطريقة برايل وأهميتها في تعليم ذوي الإعاقة البصرية، وتقديم خدمات الإرشاد الأسري والتربوي والمهني المناسبة لهم، وذلك لمساعدتهم على إشباع حاجاتهم النفسية ومواجهة مشكلاتهم الخاصة، والتغلب على الآثار النفسية المترتبة على إعاقتهم.

// انتهى //

06:23ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم ينبع يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لطريقة برايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.