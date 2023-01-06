السعودية اليوم / مصرع عشرة أشخاص نتيجة غرق قارب شمال نيجيريا



أبوجا 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما لا يزال عشرة آخرون في عداد المفقودين إثر انشطار قارب كان محمّلا بنحو 100 راكب وغرقه في نهر بشمال نيجيريا.

وقال المسؤول المحلي بيلو كوكو إن القارب المتهالك انشطر إلى نصفين عند اقترابه من قرية ساماناجي في منطقة كوكو بيس.

وأضاف أن القارب كان محمّلاً بأكثر من طاقته بكثير, مشيرا إلى إنقاذ بقية الركاب وعددهم نحو 80 شخصا.

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