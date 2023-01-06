السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع



المدينة المنورة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

// انتهى //

06:01ت م

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