سياسي / الرئيس الفلسطيني : سنواصل تحركنا دوليا للرد على التصعيد الإسرائيلي بحق الأقصى



القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الدبلوماسية الفلسطينية ستستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية، للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك .

وأوضح محمود عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى لا يمكن السكوت عليها، وكذلك رفضها العالم، مشيرا إلى أن التحركات الفلسطينية ستتواصل في كل المحافل الدولية، لمنع الاحتلال من تنفيذ برامجه التي تستهدف الأقصى والأرض الفلسطينية.

وأفاد أن هناك قرارا اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ماهية الاحتلال، سلّم إلى محكمة العدل الدولية، معربا عن أمله في أن تسارع المحكمة في اتخاذ القرار.

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