السعودية اليوم / حرس الحدود التونسي يوقف 38 مهاجرا غير شرعي



تونس 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

أحبط حرس الحدود البحري بمحافظة بنزرت شمال تونس عملية هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الأوروبية أوقف على إثرها 38 مهاجرا غير شرعي.

وأضافت المصادر أن من بين الموقوفين أفراد مطلوبين للعدالة، مشيرة إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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