ثقافي / معرض الكتاب بالقصيم يحقق مبيعات مثالية في بيع الكتب والمؤلفات



بريدة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 6 يناير 2023 م واس

حقق معرض القصيم للكتاب مبيعات مثالية في بيع الكتب والمؤلفات ، التي تستعرضها عدد من المؤسسات التعليمية والمكتبات والمتاحف ودور النشر.

كما يحوي المعرض عددا من الفعاليات والأنشطة ، وسط حضور لافت من قبل الزائرين والمهتمين بقراءة واقتناء الكتب ، والاطلاع على المحتوى الثقافي المتنوع الذي تشهده أجنحة المعرض .

كما يعمل المعرض على آلية بيع وتداول حقوق الملكية الفكرية، وتحديات النشر وسبل الاستفادة من الثورة الرقمية، وتقديم أفضل الممارسات الدولية في تسويق الكتب وطباعتها ونشرها وترجمتها.

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