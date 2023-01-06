شكرا لقرائتكم خبر أمطار مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وكانت أمانة العاصمة المقدسة حددت نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل موقت، وهي: مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علوية مسكي، ومواقف جبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة أمس.وكانت أمانة العاصمة المقدسة حددت نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل موقت، وهي: مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علوية مسكي، ومواقف جبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.