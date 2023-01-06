شكرا لقرائتكم خبر سفير أوكرانيا: مهرجان الإبل يعكس ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعكس ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها.

وأشاد خلال زيارته مقر المهرجان في الصياهد، أمس بما شاهده من تنظيم رائع، مثمنا في هذا الصدد جهود القائمين على المهرجان، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل «المنظم» المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين، الذي يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا الموروث الثقافي، والمحافظة عليه، ويعكس أصالتها.

وتجول السفير في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة والفعاليات المصاحبة، وشاهد عروض لجنة التحكيم النهائي.

وتصدرت المنقية «نحارات» للمواطن أحمد المطيري شوط فئة سيف الملك لون الصفر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تقام تحت شعار «همة طويق».

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، أمس، نتائج الفائزين بالشوط، إذ جاء بالمركز الثاني المواطن عبدالله الشريع بالمنقية «صفر الطنايا»، ونال الكويتي فلاح الهاجري المركز الثالث بالمنقية «زعامات الصفر»، وحل بالمركز الرابع المواطن ضيف الله المطيري بالمنقية «غصابات الصفر «، ونال المركز الخامس المواطن محمد الحارثي ، وحصد المركز السادس المواطن سلطان محمد السبيعي بالمنقية «الناهيات»، وجاء بالمركز السابع المواطن لافي الشيباني بالمنقية «الطافحات»، وحقق المركز الثامن المواطن ضيف الله المطيري بالمنقية «غصابات الصفر»، وفاز بالمركز التاسع المواطن غازي العتيبي بالمنقية «زبنات المبادي»، وجاء في المركز العاشر المواطن علي إبراهيم النفجان بالمنقية «جهامات».

وعلى الصعيد نفسه يشارك مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بجناح خاص في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المقامة في الصياهد بمنطقة الرياض. وتأتي مشاركة المركز لنشر ثقافة الخيل لزوار المهرجان، إذ تم تخصيص عدد من الخيول سعودية الأصل والمنشأ، والتي تعود سلالاتها إلى خيل الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حيث يشهد الجناح إقبالا كبيرا من الزوار، الذين أظهروا اهتمامهم بالخيل العربية الأصيلة، والرغبة في التعرف على مواصفاتها وأنسابها.