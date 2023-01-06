إدراج معايير ثقافية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز التجارب الثقافية المختلفة أدرجت وزارة الثقافة معايير ثقافية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي.

وأوضحت الثقافة أمس أن المعايير أدرجت بالتنسيق مع وزارة السياحة، عبر إدراج التجارب الثقافية المحلية ضمن برامج الضيافة، التي تلزم الفنادق باقتناء الأعمال واللوحات الخاصة بالفنانين والفنانات في المملكة، وكذلك إدراج الثقافة والفنون المحلية، ضمن برامج وفعاليات قطاع الضيافة، بهدف تعزيز وإثراء التجارب الثقافية المختلفة، ومنها التراث وفنون الطهي والأعمال الفنية والموسيقى، وغيرها.

يأتي ذلك، في إطار جهود تعزيز وإثراء الثقافة والفنون بالمملكة في مختلف القطاعات، إذ يسهم إدراج هذه المعايير في تعزيز حضور الإنتاج الفني المحلي وأعمال الفنانين السعوديين، وتوفير قائمة بالأطعمة التراثية المحلية التي تعكس ثقافة كل منطقة، إضافة إلى تطوير «الفنادق التراثية» لإبراز الثقافة المحلية، حسبما تضمنته اللائحة.

ويأتي إدراج المعايير الثقافية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي، كأحد جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تقديم تجربة ثقافية غنية وفريدة من نوعها للسياح، بحيث يتم خلالها تعريفهم بتراث وثقافة المملكة، مع ما يرافق ذلك من تعزيز لحضور الثقافة والفنون المحلية في منشآت الضيافة بالمملكة.

بماذا يسهم إدراج المعايير؟

