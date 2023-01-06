«كانجارو» تستقطب 19 ألف عبقري رياضيات حتى الآن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) 19192 طالبا حتى الآن للاشتراك في مسابقة «كانجارو» موهبة للرياضيات من الإدارات التعليمية كافة، بينهم 3782 مشتركا من منطقة الرياض و2227 من الشرقية و1953 من محافظة جدة.

وأكدت «موهبة» أن باب التسجيل سيتم إغلاقه في 22 فبراير 2023 فيما سينتهي الاختبار التجريبي 18 مارس المقبل، وتصل مدة الاختبار إلى 90 دقيقة للصفوف من الخامس الابتدائي إلى الثالث الثانوي و75 دقيقة للثالث والرابع الابتدائي، وسيكون حفل إعلان النتائج 5 أبريل 2023.

وتعد مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب، تستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي. وبدأت المسابقة عام 1980 م في أستراليا على يد مدرس الرياضيات بيتر هالرون وقد نجحت نجاحا هائلا كمسابقة وطنية على مستوى أستراليا. ثم انتقلت الفكرة إلى فرنسا في العام 1991 م وسجل في نسختها الأولى ما يقرب من 120 ألف طالب وطالبة. ​​​

وعلى إثر هذا النجاح شاركت 21 دولة أوروبية في المسابقة وتم اقتراح إنشاء منظمة «كانجارو بلا حدود Kangaroo Without Borders «.

وقد تقدمت المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة الإبداع «موهبة» بطلب الانضمام للمنظمة رسميا في العام 2016 م وتمت الموافقة بالإجماع على انضمام المملكة لمنظمة «كانجارو بلا حدود» في الاجتماع الأخير الذي عقد بدولة أوكرانيا في أكتوبر 2016.

أهداف المسابقة:







تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات.



تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية.



تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية.



توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.



تعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.



أعداد المسجلين حتى الآن: