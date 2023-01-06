تنمية المهارات الحوارية في البيئة المدرسية

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واشتمل البرنامج على عدد من المحاور، أبرزها: تحديد مفهوم الحوار، وأساسياته ومستوياته، وتطبيق مهاراته الإيجابية، وشرح مفهوم الحوار التربوي، وخصائصه وأهدافه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامج (الحوار التربوي) عن بعد، يومي الأحد والاثنين الماضيين، بحضور 45 متدربا ومتدربة. ويهدف البرنامج الذي قدمته الدكتورة فاطمة محنشي إلى تنمية المهارات الحوارية عند العاملين في البيئة المدرسية، لتحقيق أعلى مستوى للتواصل الإيجابي.واشتمل البرنامج على عدد من المحاور، أبرزها: تحديد مفهوم الحوار، وأساسياته ومستوياته، وتطبيق مهاراته الإيجابية، وشرح مفهوم الحوار التربوي، وخصائصه وأهدافه.

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