بدء قبول الكادر النسائي بالدفاع المدني

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وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيبدأ السبت الموافق 14 / 6 / 1444هـ وحتى الخميس الموافق 19 6 1444هـ، عبر بوابة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (جندي) للكادر النسائي.وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيبدأ السبت الموافق 14 / 6 / 1444هـ وحتى الخميس الموافق 19 6 1444هـ، عبر بوابة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa.

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