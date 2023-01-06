شكرا لقرائتكم خبر لشتاء صحي ..لا تشعلوا الحطب بالأماكن المغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الصحة من خطورة إشعال الحطب في الأماكن المغلقة في فصل الشتاء، مؤكدة أن هذا الدخان يؤثر على جودة الهواء الداخلي والخارجي، لأنه يحتوي على العديد من ملوثات الهواء السامة التي يمكن أن تؤثر على صحتك.

ويحتوي دخان الحطب على جزيئات خشنة ودقيقة، ويمكن أن تشمل الجسيمات الخشنة سواد الدخان (السخام) والغبار. وعندما تستنشق هذه الجزيئات تستقر في الرئتين وتضيق الشعب الهوائية.

ويمكن أن يؤثر دخان الخشب على أي شخص، ولكن هذه المجموعات معرضة بشكل خاص: الأطفال، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الرئة.

ووفقا لوزارة الصحة، يمكن أن تحدث التهابات الجهاز التنفسي بسبب الهواء البارد من خلال زيادة التهاب الشعب الهوائية الناجم عن ارتباط العوامل المحفزة، مثل: البرد والالتهابات القادرة على زعزعة استقرار المريض.

المخاطر الصحية لدخان الحطب:







السعال



الصفير عند التنفس



نوبات الربو



النوبات القلبية



آثار قصيرة الأجل:





تهيج العينين والحلق والأنف



السعال



سوء أو صعوبة في التنفس



الربو



الآثار طويلة الأجل:





انخفاض وظائف



الرئة



تطور التهاب الشعب الهوائية المزمن



آثار على القلب والأوعية الدموية



الوقاية: