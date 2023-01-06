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حملة صحية للوقاية من الجفاف والروماتيزم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة عبر حسابها في منصة (تويتر) ومنصتها التوعوية (عش بصحة)، حملة توعوية تحت شعار #لشتاء _صحي، استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.

وأكدت أن من أبرز الأعراض جفاف الجلد، وجفاف العينين، والانسداد الرئوي المزمن الذي يسبب (السعال المزمن، وصعوبة في التنفس، والإعياء والتعب، التهاب الجهاز التنفسي)، والروماتيزم الذي يتسبب في (ألم في المفاصل، تصلب المفاصل، وفقدان الشهية، والحمى).

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية وتأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية للأمراض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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