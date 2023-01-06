شكرا لقرائتكم خبر حملة صحية للوقاية من الجفاف والروماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت أن من أبرز الأعراض جفاف الجلد، وجفاف العينين، والانسداد الرئوي المزمن الذي يسبب (السعال المزمن، وصعوبة في التنفس، والإعياء والتعب، التهاب الجهاز التنفسي)، والروماتيزم الذي يتسبب في (ألم في المفاصل، تصلب المفاصل، وفقدان الشهية، والحمى).يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية وتأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية للأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة صحية للوقاية من الجفاف والروماتيزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.