شكرا لقرائتكم خبر حملة صحية للوقاية من الجفاف والروماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة عبر حسابها في منصة (تويتر) ومنصتها التوعوية (عش بصحة)، حملة توعوية تحت شعار #لشتاء _صحي، استهدفت من خلالها تبيان الأعراض والمشاكل الصحية التي تحصل في موسم الشتاء.

وأكدت أن من أبرز الأعراض جفاف الجلد، وجفاف العينين، والانسداد الرئوي المزمن الذي يسبب (السعال المزمن، وصعوبة في التنفس، والإعياء والتعب، التهاب الجهاز التنفسي)، والروماتيزم الذي يتسبب في (ألم في المفاصل، تصلب المفاصل، وفقدان الشهية، والحمى).

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن الأنشطة التوعوية وتأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة، ووقاية للأمراض.