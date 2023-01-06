شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية، أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 96% من إجمالي الأعمال القائمة في المكبرية الجنوبية بمبنى المطاف للاستفادة منها وتشغيلها بحلتها النهائية وبكامل طاقتها التشغيلية خلال موسم رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، حيث يعد المشروع من أحد العناصر الحيوية داخل مشروع توسعة المطاف، وتبلغ المساحة الإجمالية للمكبرية ومساحة مصلى الإمام المرتبطة بها قرابة 500 م2 موزعة مناصفة بين دور القبو والدور الأرضي.

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمكبرية الجنوبية وصلت لمراحلها النهائية بما يقارب 96% من إجمالي الأعمال القائمة، ومن بينها الأبواب الرئيسة والداخلية الأمنية ذات المواصفات العالية من حيث مقاومة الحريق وارتفاع نسبة العزل الصوتي بها والأمان، إضافة إلى تركيب قطاعات من الألمنيوم والزجاج المعزول بألوان مناسبة من الخارج وتكسية الحوائط وأرضيات الممرات الداخلية وغرف الخدمات بأجود أنواع الرخام الكرارة الإيطالي المتجانس مع رخام أرضيات وأعمدة وسلالم ومداخل مشروع التوسعة الجديدة.

وأوضح أن تصميم وتوزيع الفراغات داخل المكبرية الجنوبية وظيفيا مبني على تأمين جميع الفراغات المعمارية التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية للمؤذنين من غرفة تحكم بالصوت واستوديو لرفع الأذان ومكاتب انتظار خاصة للمؤذنين والمناوبين وغرف للخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى استوديو للإذاعة والتلفزيون وغرفة للتحكم.

وبين بأن المكبرية الجنوبية وخدمتها المباشرة للمؤذنين فإنها تخدم المختصين بهيئة الإذاعة والتلفزيون كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في النقل التلفزيوني والإذاعي الحي.

أبرز الأعمال الهندسية والمعمارية بالمكبرية:







الأنظمة الإلكترونية والصوتية والكهربائية الحديثة والمتطورة



وحدات الإضاءة الموفرة للطاقة



وحدات خاصة لتكييف وتلطيف الهواء لخدمة المكبرية ومصلى الإمام أسفلها



غرف الخدمات بقدرة تبريدية ملائمة تصل إلى 120 طنا تبريديا



تدعيمها بعوازل حرارية وصوتية ومائية ذات كفاءة وجودة عالية



بما تتميز المكبرية الجنوبية؟