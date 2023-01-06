شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمكبرية الجنوبية وصلت لمراحلها النهائية بما يقارب 96% من إجمالي الأعمال القائمة، ومن بينها الأبواب الرئيسة والداخلية الأمنية ذات المواصفات العالية من حيث مقاومة الحريق وارتفاع نسبة العزل الصوتي بها والأمان، إضافة إلى تركيب قطاعات من الألمنيوم والزجاج المعزول بألوان مناسبة من الخارج وتكسية الحوائط وأرضيات الممرات الداخلية وغرف الخدمات بأجود أنواع الرخام الكرارة الإيطالي المتجانس مع رخام أرضيات وأعمدة وسلالم ومداخل مشروع التوسعة الجديدة.وأوضح أن تصميم وتوزيع الفراغات داخل المكبرية الجنوبية وظيفيا مبني على تأمين جميع الفراغات المعمارية التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية للمؤذنين من غرفة تحكم بالصوت واستوديو لرفع الأذان ومكاتب انتظار خاصة للمؤذنين والمناوبين وغرف للخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى استوديو للإذاعة والتلفزيون وغرفة للتحكم.
وبين بأن المكبرية الجنوبية وخدمتها المباشرة للمؤذنين فإنها تخدم المختصين بهيئة الإذاعة والتلفزيون كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في النقل التلفزيوني والإذاعي الحي.
أبرز الأعمال الهندسية والمعمارية بالمكبرية:
- الأنظمة الإلكترونية والصوتية والكهربائية الحديثة والمتطورة
- وحدات الإضاءة الموفرة للطاقة
- وحدات خاصة لتكييف وتلطيف الهواء لخدمة المكبرية ومصلى الإمام أسفلها
- غرف الخدمات بقدرة تبريدية ملائمة تصل إلى 120 طنا تبريديا
- تدعيمها بعوازل حرارية وصوتية ومائية ذات كفاءة وجودة عالية
بما تتميز المكبرية الجنوبية؟
- اتصالها البصري المباشر بصحن المطاف
- إطلالة على الكعبة المشرفة بشكل يخدم الوظيفة التي أعدت من أجلها
- تناغم الطراز والهوية المعمارية مع ما هو قائم من ألوان وعناصر ومفردات معمارية
- تكسيتها بأحجار طبيعية محلية من الخارج تسمى الشميسي «الحديبي»
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.