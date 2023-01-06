جراحة 7 ساعات تفصل توأما سياميا سعوديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تمكن الفريق الجراحي المختص من فصل توأم سيامي سعودي متصل بمنطقة الورك، ويشتركان في أسفل الحبل الشوكي وأغشيته، بعملية استغرقت 7 ساعات.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه العملية تأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وتعد هذه العملية رقم 53 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وأفاد بأن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاما، أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص.

ولفت إلى أن هذا يجسد الرؤية الطموحة التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه، أوضح رئيس قسم تخدير الأطفال الدكتور نزار الزغيبي، أن مرحلة التخدير مرت بسلاسة، ووضعت جميع أجهزة الرقابة الحيوية لضمان سلامة التوأم، وتعديل خطة التخدير لتناسب استخدام الرقابة الفسيولوجية.

وذكر رئيس قسم جراحة أعصاب الأطفال الدكتور معتصم الزعبي، أن العملية كانت دقيقة نظرا لضيق منطقة التصاق أسفل الحبل الشوكي، والحاجة لاستخدام أجهزة الرقابة الفسيولوجية الحديثة، لضمان فصل تداخلات الأعصاب، وتمت عملية الفصل بفضل الله بسلامة، وتم فصل الأغشية والأعصاب وترميمها.

فيما بينت استشارية جراحة التجميل الدكتورة حنان الحسينان، أنه جرى تحديد منطقة الاشتراك واستخدام رقعة من الأغشية والجلد المجاور لتغطية الفراغ بعد الفصل، لضمان مناسبة شكلها.

وفي نهاية العملية، جرى فحص العضلات والأعصاب، تأكيدا لسلامتها وتغطية الجراح، ثم نقل التوأم لغرفة العناية المركزة للأطفال، لوضعهما تحت الرقابة خلال اليومين القادمين.

عن العملية الجراحية

