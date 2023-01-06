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حريق حافلة في عفيف دون إصابات

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الرياض - محمد الوسيري - أخمدت قوات الدفاع المدني في عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

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حريق حافلة

وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: أخمد مدني عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

كما نشرت المديرية لقطات توثق الحادث.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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