حريق حافلة في عفيف دون إصابات

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الرياض - محمد الوسيري - أخمدت قوات الدفاع المدني في عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

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حريق حافلة

وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: أخمد مدني عفيف حريقًا في حافلة دون إصابات، وتم تنفيذ الجوانب الوقائية وإكمال الإجراءات اللازمة من قبل جهة الاختصاص.

كما نشرت المديرية لقطات توثق الحادث.