شكرا لقرائتكم إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد توقف الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت قوات أمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار.

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إعادة فتح

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق في حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع.

إغلاق مؤقت

يذكر أن قوات أمن الطرق قد نوهت في وقت سابق، بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.