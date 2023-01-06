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إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد توقف الأمطار

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت قوات أمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار.

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إعادة فتح

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق  في حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع.

إغلاق مؤقت

يذكر أن قوات أمن الطرق قد نوهت في وقت سابق، بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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