شكرا لقرائتكم رادارات الطقس: سحب رعدية ممطرة تؤثر على الرياض والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت لقطات من رادارات الطقس، أن السحب الركامية الرعدية الممطرة لا تزال تؤثر على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

استمرار الهطول

كما توقعت استمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على العاصمة الرياض وبعض مدن الساحل الشرقي.

أفاد بذلك المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على موقع تويتر، حيث نشر لقطات فيديو مصورة من رادارات الطقس توضح ما سبق.

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقتي الرياض والشرقية، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 8 صباح اليوم الجمعة، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تفاصيل الحالة

وقالت المديرية في إنفوجراف: إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض تشمل (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضرما).