شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مرتضي منصور يعلن إنسحاب الزمالك من الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل منذ لحظات، حيث أكد إنسحاب نادي الزمالك من بطولة الدوري المصري بشكل رسمي.

يأتي ذلك على أثر ما حدث فى مباراتي الأهلى والزمالك الليلة والأخطاء التحكيمية الكبيرة، حيث وصف ما يحدث بأنه تمثيلية معروفة الهدف منها فوز المارد الأحمر باللقب.

وهاجم مرتضي منصور الحكم الدولي المصري محمود البنا حكم مباراة الأهلى وإنبي، حيث أكد أن الحكم قام بالتغاضي عن إحتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق البترولي غيرت من مجريات المباراة.



الكشف سبب غياب فتوح

وأشار مرتضي منصور أن ثنائي الفريق أحمد فتوح وعبد الله جمعة لا يعانون من اي إصابات فى الفترة الحالية، كما أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا ما قام به الثنائي ولن يقوم بالإفصاح عنه.

وتابع أن الثنائي تم عرضهم للبيع ولن يستمر كلا اللاعبين فى الفريق خلال الفترة المقبلة، كما أن الفريق سيوافق على الفور للرحيل كليهما حال وصول أية عروض رسمية للثنائي.