شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف إيجالو.. الهلال يحسم مباراة الديربي لصالحه أمام العميد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي الهلال من تحقيق فوزًا مهمًا على نظيره إتحاد جدة بهدف دون رد، فى الجولة ال12 من منافسات دوري روشن للمحترفين، ليخكف إيجالو نقاط المباراة الثلاثة لصالح الزعيم الهلالي ويقترب خطوة إضافية نحو صدارة جدول الترتيب.

ويعد فوز الهلال الليلة مليئًا بالمزايا والنقاط الإيجابية، خاصة أنه جاء على أحد منافسي الفريق المباشرين على صدارة الدوري السعودي، فى ظل المنافسة المشتعلة الحالية على صدارة المسابقة، الأمر الذي يجعل من الفوز بمثل هذه المباريات بمثابة 6 نقاط وليس 3 نقاط فقط.



الهدف المبكر أراح الهلال أمام العميد

ومما لا شك فيه أن هدف إيجالو المبكر ساعد فى تسهيل المباراة كثيرًا على الزعيم الهلالي، لا سيما أن كلا الفريقين كان متوترًا فى بداية اللقاء، الشئ الذي منح لاعبي الهلال فى باقي دقائق المباراة، على عكس إتحاد جدة والذي حاول العودة بشتي الطرق العودة إلى المباراة دون جدوي.

رامون دياز يشيد بلاعبي الهلال

وحرص المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، على تهنئة اللاعبين على أدائهم فى مواجهة الديربي، مشددًا على الروح العالية التى ظهر عليها اللاعبين فى المباراة، والتى تعكس شخصيتهم القوية فى مثل هذه المواجهات الصعبة والمعقدة.

الجدير بالذكر أم الهلال تمكن من إنتزاع المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، فى حين تراجع إتحاد جدة إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة.